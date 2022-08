Sassuolo - Milan 0 - 0, le pagelle | Brutta serata per Berardi

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan 0-0:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5.5, Erlic 6, Ferrari 6.5, Rogerio 5.5; Frattesi 5.5 (68′ Harroui s.v.), Maxime Lopez 6, Thorstvedt 6 (68′ Henrique s.v.); Berardi 4.5 (52′ Defrel s.v.), Pinamonti 5, Kyriakopoulos 6.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Florenzi 6, Kjaer 6 (78′ Kalulu s.v.), Tomori 6, Theo Hernandez 5.5; Pobega 6.5 (56′ Tonali s.v.), Bennacer 6; Saelemaekers 5.5 (56′ Messias s.v.), Brahim Diaz 6 (56′ De Ketelaere s.v.), Leao 6; Giroud 5.5 (73′ Adli s.v.).

PEGGIORI TODAY

BERARDI 4.5 - Non è proprio la sua serata. Prima commette un errore grossolano consegnando al Milan una grandissima possibilità di segnare, poi sbaglia un rigore. Infine è costretto a uscire tra le lacrime per un infortunio e per questo gli auguriamo una prontissima guarigione.

MIGLIORI TODAY

FERRARI 6.5 - Prende un’ammonizione, ma in una partita in cui la fase offensiva del Sassuolo è stata nulla, la fase difensiva ha invece avuto un grande peso e Ferrari è sempre una certezza.