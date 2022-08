Sassuolo - Milan 0 - 0 | I neroverdi fermano i campioni d'Italia sul pareggio

Partita molto contratta e poco spettacolare che porta però un ottimo risultato al Sassuolo che contro i campioni d’Italia riescono a conquistare un buon punto.

IL MATCH - E’ il Milan a partire forte, con Pobega che ha la prima occasione all’8’, ma trova Consigli attento. Si fa vedere allora Leao che approfitta di un errore clamoroso di Berardi in un retropassaggio per rubare il pallone e far partire un tiro che sfiora il palo. Al 16’ è la volta di Diaz che prova a calciare sul secondo palo, ma non trova lo specchio della porta per pochissimo. Al 21’ la prima grande occasione del Sassuolo quando Kyriakopoulos entra in area e viene atterrato da Saelemaekers: sul dischetto va Berardi, ma commette un altro errore e si fa parare il tiro da un ottimo Maignan. Il primo tempo poi scivola senza altre grandi occasioni, con le due squadre che riescono a bloccarsi a vicenda. Dopo cinque minuti nella ripresa Berardi viene atterrato e rimane a terra dolorante, ma torna poi in campo. Due minuti più tardi invece è costretto a lasciare il campo nascondendo le lacrime e al suo posto entra Defrel. La partita è molto nervosa e frammentata, così nessuna delle due squadre riesce veramente a imporre il proprio gioco e a farsi pericolosa. Le uniche velleità offensive sono relegate a qualche calcio di punizione che non viene sfruttato. Nel finale il Milan è costretto a giocare qualche minuto in inferiorità numerica per l’infortunio di Florenzi quando i cambi erano finiti, ma il risultato rimane 0-0.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (68′ Harroui ), Maxime Lopez, Thorstvedt (68′ Henrique); Berardi (52′ Defrel), Pinamonti, Kyriakopoulos. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, D’Andrea, Ruan, Defrel. All.: Alessio Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (78′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Pobega (56′ Tonali), Bennacer; Saelemaekers (56′ Messias), Brahim Diaz (56′ De Ketelaere), Leao; Giroud (73′ Adli). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Stefano Pioli.

ARBITRO: Sig. Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Hernandez, Saelemakers, Frattesi, Lopez, Ferrari, Defrel.