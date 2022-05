Sassuolo - Milan 0 - 3, le pagelle | Brutta prestazione dei neroverdi, menzione d'onore per Magnanelli

Ecco le pagelle di Sassuolo-Milan 0-3:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 4.5 (82′ Satalino s.v.), Muldur 5, Ayhan 5, Ferrari 4.5 (82′ Peluso s.v.), Kyriakopoulos 5, Frattesi 5 (58′ Traorè 6), Lopez 4.5 (46′ Magnanelli 10), Henrique 5, Berardi 5.5 (67′ Defrel s.v.), Raspadori 5, Scamacca 4.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5, Kalulu 6.5, Tomori 6.5 (81′ Romagnoli s.v.), Hernández 7; Tonali 7 (46′ Bennacer s.v.), Kessiè 7.5; Saelemaekers 6.5 (81′ Florenzi s.v.), Kruni? 6.5 (72′ Díaz s.v.), Leão 8; Giroud 8 (72′ Ibrahimovi? 7).

PEGGIORI TODAY

LOPEZ 4.5 - Perde palloni preziosi, sembra non poter contrastare in nessun modo la furia rossonera.

SCAMACCA 4.5 - Completamente invisibile, non solo per colpa sua, ma il gioco si svolge quasi completamente in una zona del campo che non gli compete.

MIGLIORI TODAY

MAGNANELLI 10 - Una bandiera per il Sassuolo, un uomo determinante per la scalata dalla Serie C alla Serie A e anche all’Europa, questa sera ha dato il suo addio al calcio giocato, ma rimarrà sempre nel cuore dei neroverdi.