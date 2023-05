Sassuolo - Monza 1 - 2 | Neroverdi a due facce, ribaltati nel recupero

Sorpresa ma non troppo al "Mapei", col Monza che batte (1-2) il Sassuolo proprio sul filo di lana ma al termine di un secondo tempo decisamente sotto tono dei neroverdi che si abbassano troppo e concedono il fianco ad un Monza che è riuscito, anche grazie ai cambi ed alla superiorità numerica, a rimettersi in carreggiata dopo una prima frazione così così ed a piazzare il colpo vincente al 93'. Illusorio il rigore realizzato da Berardi nel finale del primo tempo. L'ottavo posto, quasi una chimera per il Sassuolo già prima del match, è ora una concreta possibilità per il Monza, che tocca quota 52, a soli due punti dal Chievo 2000/01, migliore neopromossa della storia della serie A.

LA PARTITA

Sassuolo si presenta senza sorprese, lo starting 11 è quello annunciato, ovvero Toljan e Rogerio esterni, Erlic e Tressoldi centrali davanti a Consigli, Lopez perno di centrocampo attorniato da Frattesi (un ex) ed Henrique, tridente formato da Berardi e Bajrami a supportare Pinamonti. "Vincono" nel pre partita i tifosi ospiti esponendo uno striscione di grande vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna, un gesto sottolineato da un fragoroso applauso generale.



Per un quarto d'ora abbondante poco gioco e tanto "studio". Berardi ha voglia e i monzesi ricorrono alle maniere forti per fermarlo, subito ammoniti nel giro di un minuto Pablo Marì e Caprari. Poi i neroverdi provano ad accelerare, al 18' Di Gregorio ferma in presa bassa un insidioso tiro cross di Rogerio penetrato in area. Il Monza rischia di pagare caro la tendenza a "ripartire dal basso". Izzo perde palla, Bajrami è lesto nel rubar palla ma non è altrettanto preciso nella conclusione che termina a lato. Al 24' rigore per il Sassuolo per fallo di mano dell'ex Sensi su tiro di Berardi. Ma dopo 2' abbondanti di consultazioni, l'arbitro torna sui suoi passi, rilevando un offside neroverde precedente al fallo di mano. Niente rigore. Il Monza si scuote, va al tiro al 28' con Ciurria, alto non di molto sulla traversa, al 33' Rogerio si immola con una grande chiusura su Petagna. Brianzoli più propositivi in questa fase di gioco. Tressoldi ferma come può il "panzer" Petagna, giallo anche per lui, Frattesi chiude alla perfezione su Pessina. Il Monza va via in contropiede ma spreca un tre contro due, errore di Caprari. Berardi fa ammonire anche Caldirola, che trattiene il numero dieci di casa. Nel finale di tempo chance per Pinamonti che devia verso Di Gregorio una punizione del "solito" Berardi, salva tutto Pablo Marì. Al 45' Bajrami indirizza a rete, è bravissimo Caldirola a disinnescare il pericolo. Il match si sblocca poco dopo. Quello che il VAR toglie, il VAR restituisce. Santoro va a rivedere un sospetto mani di Izzo in piena area. Dopo un lungo check, ecco che indica il dischetto. Berardi, chi se non lui, si incarica di trasformarla, Di Gregorio va a destra, la palla al lato opposto. Ottavo centro stagionale dagli undici metri per Berardi, che bagna nel migliore dei modi la partita ufficiale numero 350 col suo Sassuolo, ed esulta mostrando un pensiero per gli infortunati Alvarez e Laurientè.La ripresa parte piano, il Sassuolo sembra adagiarsi sul vantaggio. Palladino ne cambia tre tutti insieme, dentro Marlon, Rovella e Birindelli per acciuffare il pareggio. L'1-1 arriva al 15', con una bella girata di Ciurria (sassolese di nascita) di su cross basso proprio di Birindelli, abile a "sfondare" indisturbato a destra. Dionisi gioca le carta Defrel e Ceide. Ma il Sassuolo è in difficoltà. Tressoldi, già ammonito, stende Mota lanciato in contropiede. Rosso sacrosanto e Sassuolo in 10. Entra Ferrari al posto di Henrique. Ma il Monza insiste, Ciurria prova il bis sempre in girata, stavolta Consigli ci mette una pezza. Esce Berardi, toccato duro da Marlon, tocca a Thorsvedt. Neroverdi in sofferenza, lo scatenato Ciurria assiste Petagna che non c'arriva per un niente. Vignato, appena entrato sul terreno di gioco scarica un destro al 34' che è di poco oltre la traversa. Un minuto dopo l'incerto Santoro dà prima un rigore al Monza, poi ferma tutto per fuorigioco, quindi chiede aiuto al VAR, e decide finalmente per il nulla di fatto. I biancorossi insistono, da destra Birindelli cross in mezzo, doppio intervento di Consigli che nega il gol a Pessina. Al 41' fiammata in contropiede per il Sassuolo, ma Ceide calcia debole e centrale. Poco prima del 45' brividi sul tiro cross radente di Vignato, non c'arriva nessuno. Il Sassuolo paga dazio nel recupero, al 48' incassando l'1-2 abile ad incunearsi in slalom in area, indovinato un gran diagonale. Sconfitta amarissima per i neroverdi, figlia di un secondo tempo da dimenticare.