Sassuolo - Napoli 0 - 2, le pagelle | Errore di Consigli, Defrel non incide

Ecco le pagelle di Sassuolo-Napoli 0-2:

SASSUOLO: Consigli 5; Zortea 5.5, Erlic 5, Tressoldi 5, Rogerio 5.5; Frattesi 6.5, Lopez 6 (85′ Obiang s.v.), Henrique 5.5 (77′ Thorstvedt s.v.); Bajrami 6 (77′ Ceide s.v.), Defrel 5 (57′ Pinamonti 5.5), Laurientè 6.

NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Kim 7, Olivera 6.5; Anguissa 6.5 (77′ Ndombele s.v.), Lobotka 7, Elmas 6.5 (85’ Zerbin s.v.); Politano 6.5 (57′ Zielinski 6.5), Osimhen 7 (85’ Simeone s.v.), Kvaratskhelia 7.5 (77′ Lozano s.v.).

PEGGIORI TODAY

CONSIGLI 5 - Il secondo gol sul primo palo è sicuramente una prodezza di Osimhen, ma il portiere neroverde poteva fare qualcosa in più.

DEFREL 5 - Non riesce a trovare il suo spazio di fronte alla difesa azzurra. Si fa trovare nella posizione sbagliata in occasione del gol di Laurientè e determina l’annullamento della rete per fuorigioco.