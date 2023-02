Sassuolo - Napoli 0 - 2 | Azzurri indomabili, i neroverdi ci provano ma non basta

Vittoria che non lascia spazio a repliche per il Napoli che vola ancora più in alto verso lo scudetto. I neroverdi cercano di contenere gli avversari e si fanno anche vedere più volte in avanti, ma non basta per provare a recuperare il risultato.

IL MATCH - Primo tempo spettacolare tra Sassuolo e Napoli, con gli azzurri che però al 12’ passano già in vantaggio con Kvaratskhelia che mette le cose in chiaro con una giocata incredibile: prende palla a centrocampo, salta Lopez, Laurientè ed Erlic portandosi al limite e calciando in rete per l’1-0. Due minuti più tardi risposta dei neroverdi che colpiscono un palo con Laurientè. E’ un buon momento per la squadra di casa che sfiora ancora il pareggio con Defrel, ma il suo tiro esce di pochissimo dal palo. Al 26’ palo anche per il Napoli con Osimhen che si scalda per poi raddoppiare al 33’, anche in questo caso con una grande rete: si fa servire centralmente, poi passa in mezzo ai due centrali defilandosi e quando è quasi sul fondo, scocca un tiro micidiale che beffa Consigli sul primo palo. Ancora Osimhen al 37’ vicino alla rete, ma il pallone termina sull’esterno. Al 40’ accorcia le distanze il Sassuolo con Laurientè: grande giocata di Frattesi che aspetta l’imbucata dell’attaccante, bravissimo a sorprendere la difesa azzurra, ma il gol viene annullato per un fuorigioco attivo di Defrel dopo la consultazione al VAR. Nella ripresa è ancora indemoniato Osimhen, che spreca tante occasioni, trovandosi anche solo davanti a Consigli. I ritmi poi cominciano a calare e prova a farsi rivedere anche il Sassuolo con Pinamonti entrato nel secondo tempo che di testa, appostato sul palo, manda fuori di pochissimo. Riprova la magia da posizione defilata Osimhen al 70’, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Il match rimane acceso fino all’ultimo e c’è tempo anche per il 3-0 del Napoli al 94’ quando Lozano crossa per Simeone che solo davanti a Consigli la mette dentro di testa, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco di Lozano.

SASSUOLO: Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez (85′ Obiang), Henrique (77′ Thorstvedt); Bajrami (77′ Ceide), Defrel (57′ Pinamonti) , Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Berardi, Alvarez, Ferrari, Obiang, Muldur, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (77′ Ndombele), Lobotka, Elmas (85’ Zerbin); Politano (57′ Zielinski), Osimhen (85’ Simeone), Kvaratskhelia (77′ Lozano). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano. All.: Luciano Spalletti.

ARBITRO: sig. Colombo di Como.

RETI: 12′ Kvaratskhelia, 32′ Osimhen

NOTE: ammoniti Laurientè, Zielinski, Lopez.