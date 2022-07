Sassuolo - Real Vicenza 10 - 1 | Tripletta di Ceide, assente Traorè

Il primo test stagionale per i neroverdi è terminato 10-1 contro il Real Vicenza. A segnare la prima rete per il Sassuolo è stato Henrique, con un nel tiro sotto l’incrocio dei pali. Poi doppietta di Berardi che ha anche trasformato un rigore da lui stesso conquistato; al 33’ è arrivata la rete degli sfidanti con Amana, poi a segnare una doppietta è stato Raspadori. Nel finale di primo tempo si è messo in mostra anche Ceide con una tripletta. Nella ripresa hanno chiuso le marcature Alvarez e Defrel. Da notare l’assenza di Traorè che non ha preso parte al ritiro di Vipiteno a causa di un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro.

TABELLINO

SASSUOLO 1° tempo: Pegolo, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Tressoldi, Ferrari, Henrique, Harroui, Raspadori, Berardi, Ceide.

SASSUOLO 2° tempo: Russo, Rogerio, Ayhan, Erlic, Toljan, Marginean, Obiang (74’ Mercati), Frattesi, Defrel, Alvarez, D’Andrea (81’ Flamingo). A disp.: Paz. All.: Alessio Dionisi

REAL VICENZA: Rodriguez Tavolara (46’ Scanagatta), Litcan (67’ Ngobese), Panagiotis (78’ D’Ascoli), Martinez Reyes (92’ Ndiaye), Tozzo (81’ Mateo Pereira), Kwarteng (72’ Bara), Adam (67’ Piccone), Lushchayev (63’ Grider), Ngissah (83’ Juarez), Amana (55’ Giordano), Ayala (67’ Tsiligkiris). A disp.: Robson, Rodriguez, Solis-Schulmann. All.: Davide Mancone

ARBITRO: Sig. Marco Menozzi di Treviso

RETI: 5’ Henrique, 10’ e 14’ rig. Berardi, 33’ Amana, 36’ e 43’ Raspadori, 39’ e 40’, 44’ Ceide, 64’ Alvarez, 75’ Defrel