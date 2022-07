Calcio, Sassuolo: ritirata la maglia di Magnanelli, arriva anche il commento del Sindaco

E’ stata accolta con grande entusiasmo la decisione del Sassuolo di ritirare la maglia n. 4, quella vestita per 17 anni e 520 presenze totali da capitan Francesco Magnanelli. Un giocatore che ha dato tutto per la società neroverde rimanendo sempre fedele e crescendo con impegno negli anni tanto da poter arrivare addirittura a giocarsi l’Europa League dopo essere partito con la squadra di piazza Risorgimento dalla C2. E’ successo ieri in serata, presso la sala stampa del Mapei Football Center, in occasione di un incontro con i tifosi al quale era invitato anche l’ex giocatore: l’A.D. Giovanni Carnevali ha rivelato l’intenzione della società di ritirare la mitica maglia neroverde n. 4 e in quel contesto si è svolta una piccola cerimonia a sorpresa di fronte ai tifosi; la maglia è stata consegnata in modo definitivo al suo legittimo proprietario. “A Sassuolo, il n. 4 neroverde è e sarà sempre e solo quello di Francesco Magnanelli”, si legge nel comunicato ufficiale della società.

Anche il Sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, ha commentato l’evento: “Una decisione che condividiamo a pieno e per la quale mi complimento con la dirigenza: Francesco Magnanelli non è solamente una bandiera del Sassuolo o un cittadino onorario, è innanzitutto il simbolo di una Sassuolo che con il lavoro, il sacrificio e la passione può stare a testa alta nei tavoli più importanti. Ho avuto la fortuna di conoscere il capitano più di dieci anni fa – prosegue il Sindaco – ed ho potuto apprezzare innanzitutto l’uomo, prima ancora che il fantastico calciatore. Una persona semplice e riservata ma sempre disponibile e gentile, capace di diventare un vero e proprio trascinatore e uomo squadra. Un orgoglio per la città di Sassuolo che lo ha fatto cittadino onorario”.