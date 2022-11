Sassuolo - Roma 1 - 1, le pagelle | Bene Lopez e Luarientè

Ecco le pagelle di Sassuolo-Roma 1 - 1:

SASSUOLO: Consigli 6.5, Toljan 6, Ayhan 5.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5 (88’ Rogerio s.v.), Frattesi 6.5, Lopez 6.5 (75′ Obiang s.v.), Harroui 6 (67′ Thorstvedt s.v.), D’Andrea 6 (67′ Traoré 5.5), Pinamonti 7, Laurienté 7 (88’ Berardi s.v.).

ROMA: Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 6; Celik 6.5 (66′ Karsdorp s.v.), Cristante 6, Matic 6.5, Zalewski 6.5 (66′ El Shaarawy s.v.); Volpato 6 (73′ Bove s.v.); Zaniolo 6 (78′ Belotti s.v.), Shomurodov 6 (66′ Abraham 7).

MIGLIORI TODAY

LOPEZ 6.5 - Torna a fornire una prova convincente il centrocampista che permette alla squadra di giocarsela con la Roma impostando bene, specialmente nel primo tempo.

LAURIENTE’ 7 - Torna in campo e torna ad essere uno dei migliori. Dimostra ancora velocità, potenza fisica, buon piede e visione di gioco. E’ sua una delle migliori occasioni, poi prova a servire Traorè nel finale, ma il cross non viene trasformato. E’ perfetto invece il suggerimento per Pinamonti che tocca bene in rete per il pareggio.

PINAMONTI 7 - Una prestazione ancora poco convincente, ma un gol veramente importante e difficile segnato nel finale.