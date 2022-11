Sassuolo - Roma 1 - 1 | Pinamonti evita la terza sconfitta consecutiva

Buon pareggio per il Sassuolo che gioca alla pari con la Roma per tutta la partita, passa in svantaggio nel finale, ma ha la forza di rialzarsi.

IL MATCH - Partenza sottotono dei neroverdi che concedono spazio alla Roma senza però rischiare nulla, poi dopo i primi dieci minuti di gioco, la partita diventa equilibrata ed è il Sassuolo ad avere le migliori occasioni: al 18’ Frattesi calcia fortissimo dalla distanza ma Rui Patricio si supera e con la punta delle dita manda in corner. I rovesciamenti di fronte poi sono continui, ma nessuno riesce a impensierire veramente l’altro fino al 32’ quando Shomurodov riceve da Zaniolo dopo un contropiede interessante, ma Consigli è bravo e salva il risultato. Il finale di primo tempo è tutto dei neroverdi con D’Andrea che ci prova costringendo il portiere giallorosso alla parata in due tempi; poi Laurientè si mette di nuovo in mostra al 35’ quando si infila tra due avversari di potenza, si accentra e arriva al tiro, ma sfiora solo il palo. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa la partita è molto frammentata e non offre grandissime emozioni, con un gioco molto confusionario da parte di entrambe le squadre e tante interruzioni per i cambi. Si infiamma il match a un quarto d’ora dalla fine: al 76’ Traorè riceve una bellissima palla da Laurientè che lo mette da solo davanti al portiere, ma sbaglia e calcia addosso all’estremo difensore. Gol sbagliato, gol subito: all’80’ gli ospiti trovano il vantaggio con Abraham che di testa riceve un traversone di Mancini e batte in altezza Ayhan mandando in rete. Reagisce però il Sassuolo e all’85’ trova il pareggio quando Laurientè in velocità arriva sul fondo e crossa al centro dove Pinamonti calcia al volo anticipando Smalling ed è 1-1. All’ultimo minuto il Sassuolo è scatenato e sfiora la vittoria con Berardi che calcia forte da fuori,

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (88’ Rogerio), Frattesi, Lopez (75′ Obiang), Harroui (67′ Thorstvedt), D’Andrea (67′ Traoré), Pinamonti, Laurienté (88’ Berardi). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Erlic, Romagna, Tressoldi, Henrique, Antiste, Alvarez, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (66′ Karsdorp), Cristante, Matic, Zalewski (66′ El Shaarawy); Volpato (73′ Bove); Zaniolo (78′ Belotti), Shomurodov (66′ Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Camara, Cherubini, Faticanti, Kumbulla, Tahirovic, Tripi, Vina. All.: José Mourinho.

ARBITRO: Sig. Ayroldi di Molfetta.

RETI: 80′ Abraham, 85′ Pinamonti

NOTE: ammoniti Zaniolo, Laurienté, Ayhan, Lopez, Kyriakopoulos, Cristante, Pinamonti, Mancini.