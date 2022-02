Sassuolo - Roma 2 - 2, le pagelle | Traorè in gran forma, bene Berardi

Ecco le pagelle di Sassuolo-Roma 2-2:

SASSUOLO: Consigli 6; Muldur 6, Chiriches 5, Ferrari 4.5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6.5 (79′ Ayhan s.v.), Lopez 6, Matheus Henrique 5.5 (67′ Harroui 6); Berardi 7 (84’ Ceide s.v.), Defrel 5 (79′ Tressoldi s.v.), Traorè 8.

ROMA: Rui Patricio 4.5; Mancini 5.5 (77’ Maitland-Niles s.v.), Smalling 5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 5 (84’ Carles Perez), Mkhitaryan 5.5, Sergio Oliveira 5.5 (69’ Cristante s.v.), Pellegrini 5, Vina 5.5 (77’ Veretout s.v.); Afena-Gyan 5.5 (69’ Shomurodov s.v.), Abraham 7.

MIGLIORI TODAY

TRAORE’ 8 - Sembra tornato in gran forma dall’impegno con la Nazionale in Coppa d’Africa. Dopo il gol da favola segnato contro la Juventus in Coppa Italia, va in rete anche contro la Roma in campionato con una splendida doppietta, anche se il primo gol viene assegnato a Smalling come autorete. Aveva segnato anche nei primi minuti, ma il gol è stato poi annullato per fuorigioco. La seconda rete è per metà merito di Berardi che lo pesca davanti alla rete con una gran palla, poi il numero 23 controlla benissimo e con freddezza batte ancora Rui Patricio.

BERARDI 7 - Nel primo tempo ci prova con un paio di bei tiri dalla distanza. Recupera tanti palloni anche nelle retrovie aiutando la difesa con grande sacrificio e confeziona un assist maestoso per il secondo gol di Traorè.