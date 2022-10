Sassuolo - Salernitana 5 - 0, le pagelle | Ancora sorprendente Laurienté, bene la difesa

Ecco le pagelle di Sassuolo-Salernitana 5-0:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Toljan 6.5, Erlic 6.5 (67′ Ayhan s.v.), Ferrari 7, Rogerio 6.5; Frattesi 6.5 (80′ Obiang s.v.), Lopez 6.5, Thorstvedt 7 (67′ Harroui 7); Laurienté 8, Pinamonti 7 (46′ Alvarez 6.5), Ceide 6.5 (58′ Antiste 7).

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 4.5; Bronn 5 (46′ Bradaric 5), Lovato 4.5, Daniliuc 5; Candreva 5, Coulibaly 5, Vilhena 5.5 (58′ Bonazzoli 5.5), Maggiore 5.5 (46′ Radovanovic 5), Mazzocchi 5.5 (80′ Kastanos s.v.); Piatek 5.5, Dia 5.5 (80′ Botheim s.v.).

MIGLIORI TODAY

LAURIENTE’ 8 - Fenomenale il ragazzo arrivato al penultimo giorno di mercato. Dopo tante belle prestazioni in cui era mancato il gol, oggi il ragazzo si è sbloccato segnando una grande rete e servendo un assist perfetto per la rete del 4-0 firmata da Harroui. Pericolo in ogni situazione e lato del campo, velocissimo e imprevedibile.

FERRARI 7 - Non passa nessuno oggi. I tentativi della Salernitana si riducono ad un paio di colpi di testa di Piatek, di cui uno comunque innocuo per il fallo in attacco del polacco proprio su Ferrari. Al netto di una partita ogni venti con qualche sbavatura, il centrale si dimostra sempre una grande certezza per il Sassuolo.