Sassuolo - Salernitana 5 - 0 | Giornata perfetta per i neroverdi

Dire partita dominata sembra poco. Il Sassuolo ne segna cinque e non rischia praticamente nulla. Una giornata veramente da incorniciare per i neroverdi che devono ora dare continuità a queste prestazioni.

IL MATCH - Partita sostanzialmente dominata dai neroverdi che fin dai primi minuti si dimostrano propositivi e il vantaggio arriva infatti al 12’ quando Laurienté fa una giocata sopraffina dalla sinistra dell’area, nonostante la marcatura di due uomini, riesce a far passare il pallone e a metterlo sul secondo palo dove sbatte prima di entrare in rete. Al 20’ bene Frattesi che serve verticalmente Rogerio, ma il terzino calcia troppo largo. Al 32’ ancora Laurienté si fa vedere davanti alla porta dopo aver fatto più di metà campo completamente solo palla al piede, ma poi nell’indecisione calcia male invece di passare ad un compagno. Continua a provarci il Sassuolo che al 37’ conquista un calcio di rigore con Ceide che viene atterrato da Lovato quasi sul fondo: sul dischetto va Pinamonti che non sbaglia e fa 2-0. Il primo pericolo per i neroverdi arriva al primo minuto di recupero con Piatek che impegna Consigli ad una grande parata in tuffo su colpo di testa; il gol sarebbe comunque stato annullato per un fallo in attacco del polacco su Ferrari. Nella ripresa passano solo otto minuti e al 53’ il Sassuolo la chiude con Thorstvedt servito benissimo da Alvarez davanti a Sepe che non può fare nulla. Rischio al 76’ quando Piatek, ancora di testa, sfiora il palo. Poi ancora Laurienté diventa protagonista quando si inserisce in velocità e all’improvviso serve Harroui accorrente completamente solo che non può sbagliare e la appoggia bene in rete. Nel primo minuto di recupero arriva addirittura la cinquina quando Alvarez si presenta davanti a Sepe che con un miracolo ribatte, poi sul pallone arriva Antiste che dal limite la mette a fil di palo e si sblocca a sua volta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (67′ Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Obiang), Maxime Lopez, Thorstvedt (67′ Harroui); Laurienté, Pinamonti (46′ Alvarez), Ceide (58′ Antiste). A disp.: Pegolo, Russo, Ruan, Kyriakopoulos, Henrique, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (46′ Bradaric), Lovato, Daniliuc; Candreava, Coulibaly, Vilhena (58′ Bonazzoli), Maggiore (46′ Radovanovic), Mazzocchi (80′ Kastanos); Piatek, Dia (80′ Botheim). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Capezzi, Iervolino, Valencia. All.: Davide Nicola.

ARBITRO: sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno

RETI: 12′ Laurientè, 38′ Pianmonti, 53′ Thorstved, 76′ Harroui, 91’ Antiste

NOTE: ammoniti Vilhena, Rogerio.