Sassuolo, Dionisi: "Salernitana squadra molto fisica, dobbiamo voler vincere"

Alla vigilia di Sassuolo-Salernitana mister Dionisi ha fatto il punto della situazione dopo le tre sconfitte consecutive: “Veniamo da tre partite diverse, tre risultati uguali che non ci hanno lascito contenti. Due prestazioni sono state positive e una meno, quella col Torino. Dobbiamo dimostrare che quella è stata un’eccezione. Domani dovremo mettere insieme prestazione e risultato. Avremmo potuto realizzare qualcosa in più e prendere qualche gol in meno - ha proseguito l’allenatore neroverde -. Non è ancora tempo per analizzare così tanto i numeri. Sicuramente dobbiamo e possiamo migliorare, ma questo passa dal mettere in condizione i giocatori offensivi di fare il loro gioco e di migliorare anche in difesa. Non è facile non prendere gol, anche con la Salernitana non sarà semplice perché loro hanno qualcosa in più di noi dal punto di vista fisico”.

Si torna a giocare in casa contro un’avversaria che sulla carta potrebbe sembrare sfavorita, ma nei fatti sicuramente è da rispettare: “Non li dobbiamo sottovalutare perché hanno dei giocatori di valore in rosa e conosco bene la squadra perché conosco l’allenatore che sa dare carattere e intensità. Possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra e in più hanno fisicità - ha spiegato Dionisi -. Domani mi aspetto una partita che forse faremo più noi come possesso palla, ma loro sanno stare in partita nonostante il possesso minore della palla e lo hanno dimostrato. Dobbiamo concentrarci su di noi e prendere sul campo quello che dovevamo già prendere nelle partite precedenti”.

Infine sulla formazione il tecnico neroverde ha rivelato: “Chi ha giocato a Bergamo secondo me ha fatto bene, non posso pretendere tutto e subito, nonostante non siamo soddisfatti della partita. Domani qualcosa potrebbe cambiare ma non è detto. Non dobbiamo vincere, ma voler vincere. Dobbiamo avere la determinazione giusta e dobbiamo mettere in campo le nostre qualità come abbiamo già fatto nelle scorse partite”.