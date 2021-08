Sassuolo Sampdoria 0 - 0, le pagelle | Bella partita di Djuricic, gli manca solo il gol

Ottima prestazione di Djuricic che è l'unico a provarci in tutti i modi; male invece Caputo che sembra non essere proprio in serata

Ecco le pagelle di Sassuolo Sampdoria 0-0.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Ferrari 6.5, Chiriches 6, Rogerio 6; Lopez 6.5, Frattesi 6 (87′ Magnanelli s.v.); Djuricic 7, Raspadori 6 (78′ Scamacca s.v.), Boga 6 (87′ Traorè s.v.); Caputo 5 (68′ Defrel s.v.).

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero 6.5; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6; Ekdal 5.5 (85′ Silva s.v.), Thorsby 6.5; Candreva 6, Verre 5.5 (66′ Askildsen s.v.), Damsgaard 6 (85′ Depaoli s.v.); Quagliarella 6.5.

MIGLIORI TODAY

DJURICIC 7 - Non arriva il gol, ma fin dai primi minuti appare il più ispirato dell'attacco neroverde. Impegna Audero un paio di volte e cerca sempre di favorire le giocate dei compagni.

PEGGIORI TODAY

CAPUTO 5 - Non è in giornata. Sbaglia tantissimo, anche quando si trova nelle condizioni ideali per segnare. Da alcuni suoi palloni persi, poi, nascono buone ripartenze per gli avversari. A metà della ripresa viene sostituto da Defrel.