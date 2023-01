Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 | Notte fonda per i neroverdi

Anche il 2023 comincia male per il Sassuolo che al ritorno dalla lunga sosta per mondiali e feste natalizie cade in casa contro la Sampdoria penultima in classifica. I neroverdi sembrano scendere in campo solo nella ripresa, ma non basta. Gli errori individuali poi costano molto caro.

IL MATCH - E’ del Sassuolo il possesso palla nelle prime fasi della partita, anche se la gestione risulta sterile e le poche occasioni sono imprecise. I ritmi sono bassi, poi all’improvviso la Sampdoria trova la rete del vantaggio: calcio d’angolo battuto da Verre e torre di Amione che trova Gabbiadini completamente solo al centro dell’area e di spalle alla porta, bravo ad effettuare una rovesciata che si infila nella rete di Consigli al 25’. Passano poi solo tre minuti e gli ospiti raddoppiano: erroraccio di Ferrari che prova un passaggio in orizzontale sulla trequarti, ma il pallone arriva sui piedi di Augello che dalla distanza calcia una rasoiata improvvisa ed è 0-2. Non riesce a reagire il Sassuolo che sembra completamente addormentato e rischia terribilmente anche in altre due occasioni prima di andare a riposo. Nella ripresa Dionisi prova a correre ai ripari sostituendo Thorstvedt con Traorè e i neroverdi sembrano ritrovare un minimo di determinazione per provare a recuperare. Al 54’ ci prova Berardi, ma Nuytinck si oppone col corpo. Bel cross dalla sinistra di Laurientè al 58’, ma nessun compagno arriva sul pallone. L’insistenza del Sassuolo in questa fase della partita costringe Nuytinck al fallo al vertice dell’area su Pinamonti: sulle prime l’arbitro assegna solo una punizione dal limite, poi il VAR comunica che il fallo era avvenuto all’interno dell’area e viene decretato il calcio di rigore che al 64’ Berardi trasforma con freddezza con un sinistro potente e perfetto. A questo punto torna la reazione della Sampdoria e la partita diventa equilibrata e combattuta con occasioni da entrambe le parti, la più pericolosa di Laurientè che al 69’ impegna Audero in una bella parata a terra. Negli ultimi minuti il Sassuolo le prova tutte, ma non riesce a recuperare il risultato e perde contro l’ultima in classifica.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Defrel), Henrique, Thorstvedt (46′ Traorè); Berardi (85′ Ceide) Pinamonti (80′ Alvarez), Laurientè. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Erlic, Kyriakopoulos, Obiang, Antiste, D’Andrea. All.: Alessio Dionisi

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione (71′ Murru); Leris, Rincon, Vieira, Verre (86′ Murillo), Augello; Lammers (71′ Montevago), Gabbiadini. A disp.: Contini, Ravaglia, Villar, Yepes, Malagrida, Villa, Paoletti, Trimboli. All.: Dejan Stankovic

ARBITRO: sig. Maresca di Napoli.

RETI: 25′ Gabbiadini, 27′ Augello, 64′ Berardi (rig.)

NOTE: ammoniti Vieira, Amione, Berardi, Montevago