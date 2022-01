Calcio, Sassuolo: arrestato un giocatore neroverde in Uruguay

Problemi per il giocatore del Sassuolo Nicolas Schiappacasse che è stato arrestato a Montevideo per possesso di arma da fuoco. L’attaccante arrivato in neroverde nel 2020, era stato poi girato dopo pochi mesi al Penarol in prestito dove si trova tuttora pur avendo un contratto con la società emiliana fino al 2023. Il giovane talento si stava recando insieme a tre amici ad assistere ad una sfida amichevole tra Penarol e Nacional ed è stato fermato per un controllo di routine dalla polizia stradale della capitale uruguagia; secondo quanto riportato, gli agenti avrebbero trovato una 9 millimetri avvolta in una felpa dell’attaccante e avrebbero quindi proceduto all’arresto immediato del giocatore e degli altri tre a bordo della vettura. Oltre all’arma, sarebbero state rinvenute anche pasticche di stupefacenti. Ora l’attaccante rimarrà in stato di arresto per almeno 24 ore.