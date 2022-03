Sassuolo - Spezia 4 - 1, le pagelle | Continuano a crescere le prestazioni di squadra

Ecco le pagelle di Sassuolo-Spezia 4-1:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Muldur 6.5, Ayhan 7, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 7; Frattesi 7.5 (84’ Harroui s.v.), Lopez 6.5, Henrique 6.5 (84’ Magnanelli s.v.); Berardi 8 (90’ Ceide s.v.), Defrel 6.5 (68′ Scamacca 7), Traorè 6.5 (90’ Oddei s.v.).

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel 6; Amian 5.5, Erlic 5, Nikolaou 5.5, Reca 6; Maggiore 6.5, Kiwior 6, Bastoni 6; Kovalenko 6; Gyasi 6.5 (74′ Manaj 5.5), Verde 7 (74′ Agudelo 5.5).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8 - Impossibile non menzionare il numero 25 nel giorno delle sue 100 reti in Serie A. Propizia l’azione da cui nasce il rigore conquistato da Frattesi e va poi a trasformarlo in maniera perfetta. Segna con grande personalità e qualità il gol del secondo vantaggio e mette sempre in difficoltà gli avversari con le sue giocate.

FRATTESI 7.5 - Tante occasioni per lui, da centrocampista spesso si adatta ad attaccante aggiunto giocando tra le linee. Con uno dei suoi inserimenti conquista il rigore che sblocca il risultato.