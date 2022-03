Sassuolo - Spezia 4 - 1 | Berardi fa il centesimo gol in A per il poker neroverde

Vittoria importante per il Sassuolo che comincia a intravedere una possibilità di puntare all’Europa, anche se ormai i punti in palio non sono più tantissimi. I neroverdi rimangono comunque in grande crescita e allungano la striscia positiva portandola a quattro vittoria e un pareggio.

IL MATCH - Equilibrata la partita tra Sassuolo e Spezia nei primi minuti, senza grandi emozioni nel primo quarto d’ora di gioco. Poi la gara si infiamma al 15’ quando Frattesi entra in area servito da Berardi e viene atterrato da Kovalenko: per l’arbitro Volpi non ci sono dubbi ed è rigore, confermato anche dal VAR. Sul dischetto va Domenico Berardi che calcia forte a fil di palo e l’ex canarino Provedel non ci può arrivare. Continua a spingere ora il Sassuolo che va vicino al raddoppio con Frattesi al 22’ quando il centrocampista entra in area sfruttando un errore difensivo dello Spezia, ma questa volta Provedel è attentissimo e para. Ancora Frattesi al 27’ si fa vedere e questa volta viene anticipato da Erlic. Cresce poi lo Spezia che chiama in causa Consigli al 28’ con Gyasi, il portiere non trattiene e arriva allora Maggiore che in tap-in impegna ancora Consigli, ma l’azione era già viziata da fuorigioco di Gyasi sul primo tocco. Ci crede però ora la squadra ligure e al 36’ arriva il raddoppio firmato da Verde che appostato sul secondo palo riceve un ottimo cross da Bastoni e col mancino la mette a giro sotto l’incrocio dei pali opposti da posizione defilata. Il Sassuolo vuole però vincere e prova a cercare il nuovo vantaggio al 39’ con una gran botta di Kyriakopoulos che viene respinta coi pugni da Provedel. Poi ancora Frattesi e Traorè, ma il primo tempo termina sull’1-1. Nella ripresa ci mette solo due minuti Berardi a trovare il gol che vale le 100 reti in Serie A per lui: Bastoni perde palla a centrocampo, Defrel viene servito al limite dell’area e verticalizza al volo per Berardi che è bravissimo a resistere alle marcature dei difensori e del portiere mandando in rete. Al 55’ chiede a gran voce un rigore la squadra ospite per un presunto fallo di Kiarakopoulos su Kovalenko, ma il VAR conferma la decisione dell’arbitro di lasciare correre. Non molla comunque la squadra di Thiago Motta che prova a testa bassa a ritrovare il pareggio, in particolare con Gyasi e Kiwior a cui manca però la precisione. Al 78’ poi il Sassuolo trova la rete che chiude la pratica con Ayhan alla sua prima marcatura in Serie A: il difensore riceve a destra della porta, controlla con la coscia e poi scarica quasi dalla linea di fondo sul palo opposto sorprendendo tutti. C’e tempo anche per il poker firmato su punizione da Scamacca che buca la barriera dello Spezia e la mette sul primo palo all’81’.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (84’ Harroui), Lopez, Henrique (84’ Magnanelli); Berardi (90’ Ceide), Defrel (68′ Scamacca), Traorè (90’ Oddei). A disp.: Vitale, Pegolo, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Gyasi (74′ Manaj), Verde (74′ Agudelo). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Thiago Motta

ARBITRO: sig. Volpi di Arezzo.

RETI: 17′ (rig.) e 48′ Berardi, 36′ Verde, 78’ Ayhan, 81’ Scamacca

NOTE: ammoniti 15′ Kovalenko, 20′ Henrique, 44′ Berardi, 55′ Maggiore, Erlic.