Sassuolo - SudTirol 2 - 0 | A segno Henrique e Alvarez, Thorstvedt conquista un rigore

Ultimo test per i neroverdi a Vipiteno ieri contro il SudTirol, squadra neopromossa in Serie B. Il Sassuolo si è imposto per 2-0 con le reti di Henrique ed Alvarez. Il primo gol è arrivato in tap in quando il centrocampista ha ribadito in rete un tiro di Raspadori non trattenuto da Poluzzi. Il match è rimasto poi in bilico, nonostante l’assedio di Berardi e compagni, fino all’83’ quando l’acquisto estivo Alvarez ha trasformato un rigore conquistato dall’ultimo arrivato Thorstvedt. Oggi la squadra torna a casa per continuare la preparazione in vista dell’impegno di Coppa Italia che si disputerà l’8 agosto contro la vincente tra Modena e Catanzaro.

SASSUOLO 1° t: Consigli, Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Henrique, Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Ceide.

SASSUOLO 2° t: Consigli (70’ Russo), Toljan, Tressoldi, Ayhan, Rogerio, Harroui, Henrique (60’ Obiang), Thorstvedt, Defrel, Alvarez, Raspadori (72’ D’Andrea). A disp.: Vitale, Paz, Mercati, Marginean. All.: Alessio Dionisi.

SUDTIROL: Poluzzi (46’ Iacobucci), De Col (72’ Heinz), Curto (61’ Vinetot), Zaro (72’ Barison), D’Orazio (72’ Sinn), Moscati (61’ Belardinelli), Pompetti (72’ Sprocati), Nicolussi Caviglia (46’ Casiraghi), Rover (46’ Voltan), Mazzocchi (61’ Odogwu), Carretta (61’ Fischnaller). A disp.: Harrasser, Mayr, Uez, Kofler, Lechl. All.: Lamberto Zauli.

ARBITRO: sig. Perenzoni di Rovereto.

RETI: 25’ Henrique, 83′ rig. Alvarez.