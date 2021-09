Sassuolo - Torino 0 - 1, le pagelle | La squadra non c'è, errore di Chiriches sul gol

Prestazione che non ha niente a che vedere con quella vista all'Olimpico contro la Roma; la squadra non riesce a costruire nulla e fatica a contenere gli avversari

Ecco le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5, Chiriches 4.5, Ferrari 6, Rogerio 5.5 (64’ Kyriakopoulos s.v.); Frattesi 6 (74’ Harroui s.v.), Lopez 5.5; Berardi 6, Djiuricic 5 (86’ Defrel s.v.), Boga 5 (64’ Traoré 5.5); Raspadori 5.5 (64’ Scamacca 5.5).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Bremer 6.5, Rodriguez 7; Singo 6.5 (77’ Vojvoda s.v.), Pobega 6.5 (77’ Mandragora s.v.), Lukic 6.5, Aina 6.5 (52’ Ansaldi 6); Praet 6.5 (63’ Linetty s.v.), Brekalo 7 (77’ Pjaca 7.5); Sanabria 7.

PEGGIORI TODAY

CHIRICHES 4.5 - Brutta prestazione della difesa neroverde che troppo spesso viene saltata dai granata. Nel finale il centrale commette un errore sul gol di Pjaca girandosi e lasciando il corridoio per il pallone che finisce in rete.

BOGA 5 - L’unico del reparto offensivo a salvarsi è Berardi per un paio di guizzi, per il resto il nulla assoluto. Boga non riesce ad impressionare e nemmeno a toccare un numero sufficiente di palle in tutta la partita.