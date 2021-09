Sassuolo - Torino 0 - 1 | Neroverdi senza idee resistono fino all'83'

Sconfitta per il Sassuolo che questa sera non porta a casa nemmeno la soddisfazione della prestazione. Il Torino domina dal primo minuti al 90’ e solo Consigli nel primo tempo, i pali e alcuni errori dei granata non rendono il passivo molto più pesante.

IL MATCH - Partenza forte per entrambe le formazioni, ma la prima occasione clamorosa è per il Sassuolo al 7’ con Frattesi che colpisce una traversa. La partita è giocata poi a ritmi molto alti e con grande agonismo da una parte e dall’altra. Dalla metà del primo tempo il Torino poi mette il turbo e sembra poter fare quello che vuole. Al 26’ Sanabria arriva al tiro su assist di Brekalo, Consigli riesce solo a sfiorare e Ferrari salva sulla linea. Solo un minuto più tardi Brekalo dalla distanza calcia forte e colpisce il palo. Continua a spingere la squadra di Juric con i neroverdi che non riescono a reagire. Al 40’ Bremer da distanza ravvicinata ci prova di testa e Consigli trova un miracolo mandando in angolo. Ancora un salvataggio sulla linea di porta, questa volta di Lopez che stoppa un tiro di Sanabria. L’attaccante granata sembra indemoniato e un minuto più tardi impegna ancora Consigli in una grande parata. A un minuto dal termine del primo tempo arriva un altro palo per la formazione ospite con Praet che calcia dal limite, poi il pallone viene spazzato da un difensore neroverde che sfiora l’autorete. Si rivede il Sassuolo al 60’ con Berardi che riceve in posizione defilata sulla destra e calciando colpisce Milinkovic-Savic in uscita. Dopo due minuti lo stesso numero 25 va a battere un calcio d’angolo che finisce teso ad un passo dalla porta sulla testa di Ferrari che però manda di poco alto. A metà del secondo tempo Dionisi prova a cambiare qualche pedina per cercare una reazione più concreta della propria squadra. Si mangia un gol clamoroso Lukic al 72’ quando arriva completamente solo in velocità a tu per tu con Consigli, poi temporeggia troppo e calcia da posizione defilata colpendo l’esterno della rete. I neroverdi non riescono a costruire, sono completamente in balia degli avversari ma riescono a resistere. All’83’ però la sblocca Pjaca ricevendo da Mandragora e accentrandosi per poi calciare sul secondo palo; Chiriches e Consigli non sono esenti da colpe. Ultimo singulto per il Sassuolo al 90’ con Ferrari che di testa impegna Milinkovic-Savic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (64’ Kyriakopoulos); Frattesi (74’ Harroui), Lopez; Berardi, Djiuricic (86’ Defrel), Boga (64’ Traoré); Raspadori (64′ Scamacca). A disp.: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Muldur, Peluso, Magnanelli, Matheus Henrique. All.: Dionisi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (77’ Vojvoda), Pobega (77’ Mandragora), Lukic, Aina (52’ Ansaldi); Praet (63’ Linetty), Brekalo (77’ Pjaca); Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Baselli, Rincon, Warming. All.: Juric.

ARBITRO: sig. Piccinini di Forlì (ass. Preti e Berti; IV uomo Cosso; Var Marini; Aver Giua)

RETI: 83’ Pjaca

NOTE: ammoniti Bremer, Aina, Rodriguez.