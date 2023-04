Sassuolo - Torino 1 - 1 | Si fermano a quattro i neroverdi

Si ferma a quattro col Torino la serie di vittorie di fila del Sassuolo. L'1-1 del Mapei, tuttavia, se nega a Dionisi l'agognata cinquina di successi, il sorpasso in classifica sullo stesso Torino, e conferma la tradizione (settima "X" in dieci gare), d'altro canto non può essere affatto disprezzato, in quanto è stato senza dubbio l''undici' di Juric ad avere le occasioni migliori, prima di un finale in crescendo dei neroverdi. Lunedì comunque storico per il club neroverde, che nel pomeriggio ha battuto proprio il Torino (2-1) conquistando per la terza volta nelle ultime cinque edizioni, il torneo giovanile di Viareggio, nella finale giocata a Torre del Lago (Lucca).

Al Mapei la cronaca del primo tempo registra un Torino più propositivo e pericoloso, ma impreciso e sfortunato. Il Sassuolo colpisce nel momento più difficile del primo segmento di gara.

Al 13' contropiede ben orchestrato dei granata, rapidissimo Radonjic, palla a Vlasic che scodella in mezzo per Sanabria, sforbiciata neutralizzata da un intervento provvidenziale di Ferrari. Lo stesso centravanti, al 16' va su a colpire di testa su corner di Rodriguez, palla fuori di poco. Assaggio di Sassuolo al 26', con un sinistro di Berardi che viene rimpallato in angolo. Sul tiro dalla bandierina, lo schema dei neroverdi porta al tiro ancora Berardi, con un sinistro "a girare" che è preda facile facile di Milinkovic-Savic. Brivido freddo invece per Consigli al 31', sul gran destro di Radonjic che sfila di pochissimo a lato. Un minuto dopo il Sassuolo ringrazia la traversa che respinge la conclusione di Radonjic, abile a fiondarsi verso Consigli dopo un'azione iniziata da Singo e rifinita da Sanabria. Nel momento più critico, ecco che il Sassuolo cinicamente colpisce. Da Laurientè a Berardi, solito sinistro potente verso la porta, Milinkovic non trattiene e tap-in vincente di Pinamonti. Nel finale di tempo bravo Ferrari che stoppa un'interessante iniziativa di Vlasic in piena area.



Torino molto pericoloso anche nella ripresa. Al 9' corner di Rodriguez, sceglie benissimo il tempo Schuurs per colpire di testa, bersaglio mancato di poco. Al 12' il Sassuolo trova il gol, ma Laurientè, imbeccato da Henrique, brucia Milinkovic in uscita. Interviene il VAR, l'autore del potenziale 2-0 è - sia pure di poco - in fuorigioco. Per il Sassuolo c'è da soffrire. Il Torino ci prova con Radonjic che salta Rogerio e calcia a botta sicura, Ferrari si immola da par suo con un salvataggio che vale un gol. I granata arrivano al pari al 20'. Poco dopo un'opportunità cestinata da Toljan, su assist di Frattesi, la squadra di Juric raccoglie il frutto dei suoi sforzi al 21': Lazaro, subentrato a Singo, disegna un cross perfetto per la torsione vincente di Sanabria.Al 23' il Toro pareggia anche il conto dei gol annullati. Fuorigioco anche qua, non del goleador Radonjic, ma di Vlasic, nell'occasione rifinitore, pescato in offside da Ricci. Il Sassuolo continua ad essere in difficoltà. Al 31' Ricci innesca il sinistro di Radonjic in area, tiro al volo esce di un nulla. I neroverdi timidamente replicano. Prina Bajrami (entrato al posto dj Berardi) con un destro "telefonato" bloccato da Milinkovic, e poi con Maxime Lopez che non trova la porta con un destro dai sedici metri che finisce a lato. Al 40' una chance bella grossa càpita pure a Laurientè, il quale, pescato da un bel numero di Bajrami, si fa anticipare sul più bello. Quando l'arbitro Pezzuto ha già il fischietto in bocca, al 6' di recupero, è bravo Milinkovic ad anticipare Ferrari pronto a sfruttare una calibratissima punizione di Laurientè. Finisce 1-1 e in fondo va bene così.