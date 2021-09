Sassuolo, Dionisi: "Contro il Torino non ci saranno tanti cambiamenti di formazione"

Arriva da una sconfitta contro la Roma la squadra di mister Dionisi, ma la prestazione è stata positiva: "Siamo contenti per le prestazioni -ha detto l'allenatore neroverde -, ma a queste deve conseguire anche il risultato per essere soddisfatti. Dobbiamo lavorare su tante cose, perché possiamo migliorare e sono consapevole delle potenzialità che ha la mia squadra in attacco. Poi di fronte ci sono gli avversari che possono fare la differenza., ma ci siamo trovati ad affrontare un portiere fortissimo e una difesa ottima. Abbiamo giocatori bravi e quello che non abbiamo fatto a Roma, lo faremo domani contro il Torino".

Tutte le considerazioni tecnico-tattiche sono rinviare: "Un allenatore non può tirare una riga dopo tre partite - ha spiegato Dionisi - perché ogni partita è a sé con tante varianti e serve una striscia più lunga. A volte teniamo meno la palla per cercare le verticalizzazioni, ma è solo una conseguenza della partita che si crea. I nostri attaccanti vanno supportati, da soli non possono giocare e su ogni partita faccio le mie scelte di formazione. Ora con tre partite ravvicinate potrebbe cambiare qualcosa. Il Torino è una squadra forte con fisicità e con un allenatore che ha già dato la sua impronta. Non ci saranno stravolgimenti di formazione domani, ci sarà più probabilmente qualche cambiamento martedì contro l’Atalanta. Quello che mi ha colpito fino ad ora della mia squadra è la mentalità, soprattutto nelle difficoltà. Sono stato sorpreso dal pubblico, non eravamo più abituati ed è stata la cosa più bella fino ad ora".