Viareggio Cup: domani il Sassuolo U18 sfida l'Alex Transfiguration per la vittoria finale

E’ arrivato in finale alla Viareggio Cup il Sassuolo U-18 che domani alle 16 affronterà i nigeriani dell’Alex Transfiguration. I neroverdi hanno battuto l’Atalanta con un netto 3-0, al termine di una gara senza storia, aggiudicandosi la possibilità di giocare la sfida più importante contro un’altra sorpresa, ovvero la squadra di giovani nigeriani, vincente ai rigori contro l’Empoli in semifinale. Il Sassuolo aveva già vinto l’edizione del 2017 del prestigioso torneo giovanile, mentre nessuna squadra africana era mai arrivata in finale. Il match si disputerà domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 16 allo stadio ‘Ettore Mannucci’ di Pontedera.