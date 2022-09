Sassuolo - Udinese 1 - 3 | I neroverdi in dieci non riescono ad arginare i bianconeri

Sconfitta che brucia per il Sassuolo che aveva cominciato bene il match contro l’Udinese passando in vantaggio grazie alla rete di Frattesi. Poi l’episodio che cambia la partita arriva al 42’ quando Henrique sbaglia e costringe Tressoldi a subire un cartellino rosso per rimediare. Gli ospiti approfittano della superiorità numerica e nella ripresa ne fanno tre.

IL MATCH - Partenza intensa dell’Udinese che cerca subito di far male al Sassuolo con Success, Lovric e Ebosse, ma il pallone non arriva mai a Consigli. La prima occasione per il Sassuolo arriva al 25’ con Laurientè che serve Frattesi, ma il centrocampista sbaglia poi l’ultimo tocco. Il vantaggio dei neroverdi arriva poi al 33’ quando Ebosse sbaglia un disimpegno e Lopez ne approfitta rubando palla per poi servire Laurientè che con un tocco salta il difensore e serve Frattesi bravo a farsi trovare e a battere Silvestri sul primo palo. Ancora protagonista Laurientè al 38’ quando prova il tiro e impegna il portiere avversario. Le cose sembrano mettersi male poi al 42’ quando un errore in disimpegno di Henrique favorisce il recupero palla di Success che parte veloce verso la porta e Tressoldi lo atterra al limite dell’area rimediando il cartellino rosso. Nella ripresa i ritmi calano e il Sassuolo cerca di difendere il proprio risultato provando anche a farsi vedere ancora in avanti. La resistenza dura però solo fino al 75’ quando Deulofeu serve Pereyra che arriva sul fondo a crossare al centro dove Beto ad un passo dalla porta sovrasta Toljan e di testa la mette in rete. E’ il 91’ quando l’Udinese trova poi il gol che ribalta il risultato con Samardzic che dal limite si accentra e con un bel tiro a giro batte Consigli. Non finisce qui però, perché due minuti più tardi gli ospiti approfittano dell’impatto negativo del gol appena subito per andare ad allungare con Beto che taglia la difesa neroverde e arriva solo davanti a Consigli dove non può sbagliare ed è 1-3.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (67′ Harroui), Lopez, Henrique (92’ Alvarez); Laurienté (67′ Thorstvedt), Pinamonti (81′ Marchizza), Kyriakopoulos (46′ Ayhan). A disp.: Pegolo, Russo, Obiang, Antiste, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

UDINESE: Silvestri; Becao, Ebosse (46′ Ehizibue), Perez; Pereyra, Arslan (46′ Samardzic), Walace (67′ Nestorovski), Lovric, Udogie; Success (67′ Beto), Deulofeu (81′ Makengo). A disp.:Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nuytinck. All.: Andrea Sottil.

ARBITRO: sig. Camplone di Pescara.

RETI: 33′ Frattesi, 75′, 93' Beto, 91′ Samardzic

NOTE: ammoniti Becao, Ebosse, Ehizibue, Lopez. Espulsi Tressoldi.