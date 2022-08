Eccellenza, amichevoli: il Castelvetro perde 1-0 contro l'Under 18 neroverde

Ha giocato un’amichevole ieri al Mapei Football Center il Castelvetro al termine del ritiro di Villa Minozzo. I ragazzi guidati da mister Domizzi hanno affrontato il Sassuolo Under 18 di mister Pedone per prepararsi ad affrontare il campionato di Eccellenza che comincerà il 28 agosto. Il match è stato vinto dalla formazione giovanile neroverde che si è imposta per 1-0 con la rete di Parlato segnata all’86’.

Il Sassuolo ha schierato Zouaghi, Parlato, Barani, Pigati, Di Bitonto, Corradini, Rovatti, Seminari, Lombardo, Okojie, Toni. Nella ripresa sono entrati Viganò, Deri, Wusu, Ravaioli, Petrosino, Casini, Calmente, Perini, Rigo, D’Ambrosio, Moriano. Il Castelvetro ha iniziato con Lanzotti, Zironi, Operato, Ceccarelli, Massari, Ori, Ricky, Giordano, Barbieri, Finocchio, Poligani. Entrati nella ripresa Cacchioli, Grazia, Cornia, Frazzoni, Ingrami, Longu, Nardi, Solla, Trotta, Vitale, Voinea.