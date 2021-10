Sassuolo - Venezia 3 - 1, le pagelle | Berardi sempre al top, bene anche Frattesi

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ecco le pagelle di Sassuolo - Venezia 3-1.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6.5, Chiriches 6.5 (71′ Ayhan s.v.), Ferrari 7, Rogerio 6.5; Frattesi 7 (83’ Muldur s.v.), Lopez 6.5; Berardi 7.5 (83’ Henrique s.v.), Raspadori 6.5, Djuricic s.v. (27′ Traoré 6.5); Scamacca 6 (71′ Defrel 6).

VENEZIA (4-3-3): Romero 6.5; Ebuehi 5.5 (68′ Mazzocchi s.v.), Svoboda 6, Ceccaroni 5.5, Haps 5.5; Crnigoj 6 (57′ Sigurdsson s.v.), Ampadu 5.5 (68′ Tessmann s.v.), Busio 6 (46′ Peretz 6); Kiyine 5, Henry 6 (57′ Forte 6), Okereke 6.5.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7.5 - Qualità infinite per il numero 25 che ha sempre la capacità di cambiare le partite. Segna un gol stupendo e cerca di ripetersi poco dopo. Le sue giocate sono sempre illuminanti per i compagni.

FRATTESI 7 - Sempre positivo da inizio stagione, ormai una certezza in mezzo al campo insieme a Lopez. Non si risparmia mai e cerca sempre la giocata migliore per la squadra. Questa sera viene premiato da un bel gol cercato e voluto.