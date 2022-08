Sassuolo - Vis Pesaro 4 - 1: ultima amichevole vinta prima dell'esordio in Coppa Italia

E’ terminata 4-1 l’ultima amichevole stagionale dei neroverdi che ieri al ‘Ricci’ hanno ospitato la Vis Pesaro, squadra che milita in Serie C. A passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa al 34’ con Thorstvedt che a seguito di un dribbling ha liberato un mancino vincente. Il raddoppio è arrivato al 44’ con Lopez che ha trovato l’angolo sotto l’incrocio dei pali da buona posizione. Nella ripresa, al 53’, Alvarez ha chiuso i giochi servito da Berardi con un bel tiro rasoterra. Al 59’ la Vis Pesaro cerca di farsi vedere con la rete di Gucci, poi all’84’ arriva il poker firmato da Raspadori su assist di Harroui. Ora il Sassuolo attende lunedì 8 agosto per cominciare con il primo incontro ufficiale la propria stagione: alle 18 al ‘Braglia’ si giocano i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena.

SASSUOLO: Russo, Muldur, Erlic (78’ Ayhan), Tressoldi (78’ Ferrari), Rogerio (78’ Marchizza), Lopez, Obiang (60’ Henrique), Thorstvedt (46’ Harroui), Berardi (70’ Defrel), Alvarez (70’ Raspadori), Ceide (46’ D’Andrea). A disp.: Zacchi, Consigli. All.: Alessio Dionisi

VIS PESARO 1°t: Farroni, Ghazoini, Ngom, Cannavò, Aucelli, Zoia, Egharevba, Coppola, Cusumano, Di Paola, Pellizzari.

VIS PESARO 2°t: Campani, Astrologo, Borsoi, Gavazzi, Gucci, Egharevba, Marcandella, Rossoni, Sanogo, Di Paola, Pellizzari. A disp.: Fratti, Fiorani, Venerandi. All.: David Sassarini.

ARBITRO: sig. Manganiello di Pinerolo

RETI: 34’ Thorstvedt, 44’ Lopez, 53’ Alvarez, 59’ Gucci, 84′ Raspadori