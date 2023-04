Scandicci - Carpi 1 - 1 | Un punto che muove la classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Scandicci

Il Carpi non ne approfitta e con un pareggio ottiene comunque un buon risultato in termini di classifica, ma la giornata sarebbe stata ottima per conquistare il terzo posto dal momento che Ravenna e Forlì hanno entrambe perso.

Il pareggio è stato comunque piuttosto sofferto sul campo di una squadra in difficoltà come lo Scandicci. A passare in vantaggio infatti sono stati i toscani. Il primo tempo è stato essenzialmente equilibrato, ma sbloccarla è stato Tacconi al 43’ tagliando un po’ le gambe ai biancorossi a pochi minuti dall’intervallo.

Nella ripresa poi il secondo cambio obbligato per mister Contini con Luarenti che ha lasciato il posto a Cicarevic per un problema muscolare (il primo cambio all’8’ del primo tempo con l’infortunato Ranelli sostituito appunto da Laurenti). Ancora pericoloso poi lo Scandicci, ma proprio all’ultimo i biancorossi hanno trovato la rete del pareggio grazie ad Arrondini, bravissimo a mettere in difficoltà Timperanza all’89’.