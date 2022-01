Seravezza Pozzi - Athletic Carpi 1 - 0 | Piove sul bagnato

Al peggio non c'è mai fine. Seconda sconfitta del 2022 in cinque giorni per l'Athletic Carpi, che cade ancora sul campo di una squadra toscana, il Seravezza, che perfeziona l'aggancio in classifica grazie ad un gol ad una ventina di minuti dal termine firmato su punizione da Rodriguez al 70'. Neanche un terzo allenatore, nella fattispecie Romulo Togni (ex Mezzolara), subentrato a Gallicchio a sua volta ingaggiato al posto di Bagatti, sembra essere riuscito a guarire i mali dei biancorossi, condannati, nella migliore delle ipotesi, all'anonimato del centroclassifica. In realtà, ridendo e scherzando, tra bollette insolute (del vecchio club, fallito ufficialmente in settimana), allenamenti itineranti nei vari campi della periferia della città, la prima stagione di presidente di Claudio Lazzaretti si sta rivelando irta di ostacoli e di difficoltà di ogni genere. Dal punto di vista tecnico, certamente avara di soddisfazioni per l'ex patron della Correggese, che sperava in ben altro tipo di risultati.

Anche sul campo del non irresistibile Seravezza la squadra ha evidenziato i consueti limiti.

Il nefasto pomeriggio in terra lucchese si sintetizza in alcuni passaggi chiave. Prima l'infortunio di Borgarello, che dà spazio al debuttante Bruno per un centrocampo tutto di giovanissimi. Poi le due opportunità del primo tempo, con due bellissime conclusioni di Villanova, che prima sfiora il gol e poi centra un una traversa su calcio piazzato. Poi, nella ripresa cambia la musica. È Ferretti a negare a Rodriguez il gol con un grande intervento. Niente da fare al 25' quando lo stesso attaccante gonfia la rete su punizione griffando indelebilmente il match. Ferretti si fa male alla mano, entra il dodicesimo Ballato. In più Aldrovandi si guadagna per proteste un rosso dalla panchina. Fine del match, 1-0 e fine di un girone di andata da dimenticare. La classifica si fa bruttarella, margine sui playout non quantificabile per via dei recuperi ancora da giocare delle principali avversarie dei biancorossi.