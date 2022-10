Serie A femminile, Como - Sassuolo 2 - 2 | Ancora una beffa nel finale per le neroverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Como Women

Secondo pareggio consecutivo per le neroverdi che dopo l’1-1 contro l’Inter, hanno conquistato un punto anche in casa del Como. A passare in vantaggio sono state le padrone di casa con Kubassova al 23’, poi ad inizio ripresa Filangeri ha trovato la rete del pareggio rimettendo la partita sui giusti binari con una buona reazione.

Al 64’ poi le ragazze di Piovani hanno trovato anche il vantaggio ribaltando il match con la rete di Tomaselli, ma a tempo scaduto, al 93’, il Como ha riagguantato il pareggio con Di Luzio.