Serie A femminile, Fiorentina - Sassuolo 1 - 6 | Neroverdi sotto dopo due minuti, dilagano nella ripresa

E’ una vittoria che non lascia spazio a commenti quella del Sassuolo femminile sul campo della Fiorentina. Le neroverdi, dopo essere passate in svantaggio, ne segnano sei e portano a casa tre punti d’oro. A sbloccare il risultato dopo appena due minuti è Sabatino su cross perfetto di Boquete e la viola è avanti. La reazione delle ragazze di Piovani arriva subito, ma il gol tarda ad arrivare e al 23’ sono ancora pericolose le padrone di casa che potrebbero raddoppiare con Lundin, ma Lemey anticipa provvidenzialmente. Il pareggio del Sassuolo arriva solo al 42’ quando Clelland recupera su una respinta al limite dell’area e calcia in rete senza lasciare scampo a Tasselli e il primo tempo termina sull’1-1. Nella ripresa ancora Clelland va a segno al 53’ su punizione e ribalta il risultato, poi dilaga. Al 55’ è tripletta per Clelland che ancora dal limite di sinistro batte il portiere viola. Arriva una debole reazione delle padrone di casa, ma al 74’ le neroverdi la chiudono con Philtjens su assist di tacco di Cantore e al 79’ Clelland trova il poker personale, questa volta di destro, su assist di Bugeja. C’è poi ancora tempo per il sesto gol del Sassuolo, questa volta firmato da Dubcova in pallonetto ed è 1-6 il finale.