Serie A femminile, Fiorentina - Sassuolo 2 - 0 | Brutta prestazione delle neroverdi

E’ tornato alla sconfitta il Sassuolo femminile che ha perso ieri in casa della Fiorentina per 2-0 ed è rimasta ultima in classifica con un solo punto pari a Como e Pomigliano. Sono state le viola a fare la gara fin dai primissimi minuti andando vicino al vantaggio già al 3’ con Sabatino che ha concluso bene, ma Kresche ha parato. Il gol è arrivato però al 19’ quando Catena ha servito Parisi con un cross perfetto solo da spingere in rete.

Si sono fatte vedere poi le neroverdi al 36’ con Popadinova, ma il tentativo non era veramente pericoloso e le padrone di casa hanno chiuso la gara prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Sabatino. Nella ripresa non è poi cambiato nulla, la Fiorentina ha controllato e provato qualche buona giocata, mentre dal lato neroverde non si è visto nulla.