Serie A femminile, Juventus - Sassuolo 3 - 1 | Le bianconere vincono e festeggiano la vittoria del campionato

Sconfitte per 3-1 le neroverdi in casa della Juventus che grazie ai tre punti conquistati oggi ha vinto il campionato di Serie A femminile per la quinta volta consecutiva. A partire meglio sono le ospiti che provano a fare la partita, ma non riescono a mettere a frutto la mole di gioco e al 30’ le bianconere in contropiede trovano la rete del vantaggio con Bonansea che riceve da Girelli e batte Lemey. Continua a spingere allora la squadra di casa e al 36’ trova il raddoppio con Girelli che ribadisce in rete un palo colpito da Cernoia.

Tre minuti più tardi la traversa nega il tris a Caruso. Nella ripresa le neroverdi accorciano subito al 48’ con Cambiaghi al termine di una bella azione in contropiede. Poi è ancora la Juventus a riprendere in mano il pallino del gioco e al 64’ arriva la rete che chiude la contesa quando Boattin dal limite controlla e scarica alle spalle di Lemey. Le padroni di casa provano a infierire senza riuscire e il match termina 3-1.