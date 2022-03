Serie A femminile, Lazio - Sassuolo 3 - 1 | Neroverdi sconfitte dalla penultima

Brutta sconfitta per le neroverdi che hanno perso per 3-1 in casa delle penultime in classifica della Lazio. La partita è cominciata subito col turbo con le biancazzurre in gol dopo appena pochi secondi con Fridlund; la reazione del Sassuolo è stata immediata e al 3’ la parità era già stata ristabilita con la rete di Cambiaghi. Al 24’ è stato un rigore concesso alle padrone di casa e trasformato da Ferrandi a cambiare ancora il risultato in favore della Lazio. I cambi effettuati da Piovani in avvio di ripresa non hanno sortito poi gli effetti sperati e al 90’ è arrivata la rete che ha chiuso definitivamente la contesa siglata da Cuschieri.