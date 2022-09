Serie A femminile, Milan - Sassuolo 3 - 1 | Terza sconfitta consecutiva per le neroverdi

Terza sconfitta consecutiva in tre partite di campionato per le neroverdi che oggi hanno perso in casa del Milan nonostante la grande reazione messa in campo. E’ solo il primo minuto quando Vigilucci porta in vantaggio le rossonere: cross dalla sinistra e colpo di testa della numero 17 che batte Kresche.

Continua a mettere pressione il Milan che al 20’ trova il raddoppio con Grimshaw che approfitta di una uscita sbagliata di Kresche. Il primo tempo potrebbe finire con un passivo ancora più pesante, ma le neroverdi riescono a rimanere in partita, tanto che al 48’ nella ripresa accorciano le distanze con Jane che raccoglie un pallone in mischia in area e mette in rete.

Il secondo tempo vede le ragazze di Piovani rinate rispetto alla prima frazione di partite, ma il pareggio non arriva e, anzi, all’81’ Mesjasz trova anche la rete del 3-1 sugli sviluppi di una punizione.