Serie A femminile, Napoli - Sassuolo 0-1 | Decide Bugeja nel finale di primo tempo

Vince ancora il Sassuolo femminile che continua a confermarsi una potenza di questo campionato. In casa del Napoli le neroverdi conquistano i tre punti di misura, segnando un gol nel finale di primo tempo e rischiando pochissimo. Le occasioni del Napoli infatti non hanno quasi mai impensierito pi di tanto la retroguardia della squadra di mister Piovani che al 42' è andata a rete con Bugeja che ha approfittato di una mischia in area sugli sviluppi di un calcio di punizione per battere Aguirre. Nel finale qualche brivido scuote il Sassuolo che porta a casa altri tre punti e rimane a soli tre punti dalla capolista Juventus a punteggio pieno.