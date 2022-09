Serie A femminile, Parma - Sassuolo 2 - 1 | Neroverdi avanti con Pondini, poi le parmensi la ribaltano

Seconda sconfitta consecutiva nelle prime due di campionato per le neroverdi che hanno subito una rimonta al ‘Tardini’ contro il Parma. Al 20’ le ragazze di Piovani sono passate in vantaggio con Pondini su assist di Brignoli. Le padrone di casa hanno la possibilità di pareggiare al 34’ quando l’arbitro concede un rigore, ma Pirone calcia sul palo. Il pareggio non tarda comunque ad arrivare: al 40’ è l’ex Cambiaghi a segnare l’1-1. La partita è equilibrata e sembra avviarsi verso il pari finale, ma al 90’ un’altra ex, Alice Benoit, prova un tiro dal limite che entra dritto in porta ed è 2-1 il finale.