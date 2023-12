Serie A femminile, Pomigliano - Sassuolo 0 - 2 | Scontro diretto vinto dalle neroverdi

Torna alla vittoria il Sassuolo femminile che si impone in casa del Pomigliano nell’ultima gara del 2023 prima della lunga sosta natalizia. Un gara subito in discesa per le neroverdi che vanno al riposo nel migliore dei modi.

Passano appena 4 minuti e, dugli sviluppi di una punizione, Filangeri serve la Kullashi che da un passo non sbaglia porta in vantaggio le sue compagne. Arriva le reazione della formazione di casa, ma Durand è attenta e al sventa vari tentativi del Pomigliano.

Nella ripresa ancora pronte via le ragazze di Piovani: al 48’ arriva già il raddoppio firmato da Clelland che viene servita da Beccari, poi salta Gavillet e manda in rete. Ora sono le neroverdi ad avere il pallino del gioco completamente in mano e sfiorare più volte il tris che però non arriva.