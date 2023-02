Serie A femminile, Pomigliano - Sassuolo 0 - 2 | Tre punti importantissimi

Vittoria importantissima per le ragazze neroverdi oggi in casa del Pomigliano. Partono bene le padrone di casa che ci provano con Taty, brava ad impegnare Kresche in una parata non semplice. Cresce poi il Sassuolo che ci prova con Sabatino, ma la giocatrice sola davanti a Cetinja, sbaglia; poi è il momento di Philtjens che mira troppo alto. Al 44’ Brignoli colpisce poi un palo con un tiro molto potente e si chiude il primo tempo.

Nella ripresa riparte bene il Pomigliano che è di nuovo subito pericoloso con Taty e Martinez, ma al 68’ è Sabatino a portare in vantaggio le neroverdi su assist di Clelland. Dieci minuti più tardi Tomaselli sbatte ancora contro un legno, questa volta la traversa e all’82’ ancora Tomaselli calcia un ottimo angolo e e Dongus di testa batte ancora il portiere avversario chiudendo il match.