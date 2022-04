Serie A femminile, Pomigliano - Sassuolo 0 - 3: le neroverdi tornano alla vittoria

Squadra in casa

Pomigliano Femminile

Dopo un lungo periodo di digiuno, le neroverdi ritrovano la vittoria e volano al terzo posto, in attesa delle gare di domani, battendo con grande scioltezza le ragazze del Pomigliano. A sbloccare la partita è stata Cambiaghi che è diventata protagonista già al 3’ con la prima rete della giornata; la sua giornata diventa da incorniciare al 14’ quando segna il gol che vale la doppietta personale e che indirizza già la partita verso un successo. Al 25’ si complicano un po’ le cose le ragazze di Piovani quando regalano alle padrone di casa la possibilità di rientrare in partita con un rigore, ma Lemey si supera e para sul tiro di Rinaldi tenendo il doppio vantaggio in cassaforte. A sette minuti dall’inizio della ripresa ci pensa poi Clelland a chiudere definitivamente il risultato segnando la rete del 3-0 finale.