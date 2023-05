Serie A femminile, Pomigliano - Sassuolo 1 - 2 | Monterubbiano-Clelland incontenibili

Squadra in casa

Squadra in casa Pomigliano Femminile

Continua a vincere il Sassuolo femminile che, nonostante sia già salvo da qualche turno ormai nella poule salvezza, vuole dimostrare la propria forza. Sul campo del Pomigliano termina 1-2 e a sbloccare la partita sono proprio le neroverdi con la rete di Monterubbiano scatenata al 36’.

Nella ripresa poi il Pomigliano recupera essendo ancora in bilico con il discorso salvezza e al 58’ Corelli fa 1-1. Le ragazze di Piovani però non si risparmiano e al 91’ trovano il gol della vittoria con Clelland che si conferma ancora fondamentale per la squadra neroverde.