Serie A femminile, Roma - Sassuolo 5 - 0 | Neroverdi mai in partita

Brutta sconfitta per il Sassuolo femminile che sul campo della Roma rimedia cinque reti. Non entrano mai veramente in partita le neroverdi che già al 3’ passano in svantaggio quando Giacinti trova la rete che sblocca subito la partita. Provano poi a resistere le ragazze di Piovani che al 26’ vanno sotto di due reti quando Andressa di sinistri batte Kresche.

Al 31’ ancora Giacinti approfitta di un errore di Filangeri per rubare palla e punire ancora le ospiti per la doppietta personale. Nella ripresa la Roma sfiora più volte il poker trovandolo al 62’ con Giugliano che mette la palla sotto alla traversa e al 70’ arriva la doppietta anche per Andressa che segna in tap in e chiude definitivamente la partita.