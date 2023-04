Serie A femminile, Sampdoria - Sassuolo 0 - 2 | Clelland con una doppietta regala la salvezza matematica

Dopo una stagione travagliata, il Sassuolo femminile è finalmente matematicamente salvo dopo aver battuto per 2-0 la Sampdoria a Genova nella poule salvezza. Al 3 Campanili partono meglio le padrone di casa che creano da subito alcune occasioni interessanti e per tutto il primo tempo schiacciano le neroverdi.

Nella ripresa ancora il Sassuolo fatica a farsi vedere in avanti e pensa piuttosto a parare ogni tentativo delle avversarie. Il match cambia drasticamente all’83’ quando Pettenuzzo tocca vistosamente il pallone col braccio in area ed è rigore: sul dischetto va Clelland che non sbaglia. Poi due minuti più tardi per la neroverde arriva anche la doppietta che dribbla una sfortunata Pettenuzzo e con un pallonetto batte ancora Tampieri.