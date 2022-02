Serie A femminile, Sampdoria - Sassuolo 1 - 3 | Neroverdi già avanti di tre reti all'intervallo

Di buon auspicio per la squadra maschile del Sassuolo è la vittoria ottenuta oggi dalle ragazze neroverdi proprio in casa della Sampdoria, avversaria di domani degli uomini di Dionisi. Clelland e compagne si sono imposte passando già in vantaggio al 2’ con Bugeja che viene servita proprio dal talento scozzese e fa girare bene la partita fin dai primissimi minuti. Al 9’ arriva un brivido però per le ragazze di Piovani quando Ana Martinez colpisce un palo, ma al 39’ Dubcova raddoppia chiudendo già la partita servita da Cantore che dopo tre minuti sigla il tris e si va negli spogliatoi già sul 3-0.

Nella ripresa il Sassuolo controlla e si abbassa forse troppo subendo la rete che accorcia le distanze al 66’ firmata da Fallico. Ora prova a spingere la Sampdoria e all’85’ le neroverdi rischiano molto quando Benoit viene espulsa per somma di ammonizioni, procurandosi due gialli in pochissimi minuti. Le ragazze di Piovani riescono comunque a resistere e portano a casa tre punti importanti.