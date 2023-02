Serie A femminile, Sassuolo - Como 2 - 0 | Doppietta di Sabatino

Le neroverdi portano a casa lo scontro salvezza contro il Como con una bella vittoria, voluta fin dai primi minuti. Infatti il Sassuolo femminile trova il vantaggio già dopo 6 minuti quando Clelland mette al centro un bel cross che Beretta prova a disinnescare, ma serve in realtà Sabatino appostata a pochi passi che la mette dentro senza problemi.

Alla mezzora la partita è sostanzialmente chiusa quando Orsi crossa in area dove trova ancora Sabatino oggi in gran giornata che mette a segno la doppietta personale. Ad inizio ripresa il Como prova ad accorciare e colpisce una traversa. Poco dopo anche le ragazze di Piovani colpiscono un palo con Brignoli di testa. In gol Clelland nel finale, ma rete annullata per fuorigioco. Le neroverdi poi controllano il risultato e non rischiano più nulla.