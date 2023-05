Serie A femminile, Sassuolo - Como 2 - 1 | Le neroverdi chiudono in bellezza

Chiude alla grande la stagione il Sassuolo femminile chi termina al primo posto nella poule salvezza, senza rischiare praticamente mai. Nell’ultima in casa le ragazze di Piovani si sono imposte per 2-1 sul Como senza lasciare mai entrare in partita le avversarie e subendo una rete nella ripresa solo per una distrazione individuale.

Ad aprire le marcature di una partita comunque poco avvincente è stata Brignoli con un colpo di testa su sponda di Tomaselli. Raddoppio di Clelland al 63’ che di destro non lascia scampo a Korenciova. Al 93’ poi Lauria non trattiene un pallone con i guantoni e ne approfitta Stapelfeldt che manda in rete il 2-1 ormai troppo tardi per recuperare.