Serie A Femminile, Sassuolo - Empoli 3 - 2 | Le neroverdi rischiano tanto nel finale

Sei su sei per le ragazze di Piovani: l'Empoli rientra in partita nella ripresa, ma le neroverdi resistono

Vince ancora il Sassuolo femminile, ancora saldo in testa alla classifica insieme alla Juventus a punteggio pieno dopo sei vittorie su sei partite giocate. A farne le spese è l’Empoli che vende cara la pelle al ‘Ricci’, ma deve poi cedere contro una vera e propria corazzata. Si mette subito bene per le neroverdi che passano in vantaggio al 5’ quando Cantore fa un pallonetto imprendibile per Capelletti. Cercano il pareggio le ragazze dell’Empoli che al 29’ sfiorano la porta con Bragonzi che schiaccia di testa.

Palo di Clelland al 35’ che nega alle ragazze di Piovani di allungare. Nella ripresa ripartono forti le neroverdi che al 53’ vanno ancora vicinissime al raddoppio quando Dubcova segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 58’ il tanto cercato bis arriva, firmato dalla stessa Dubcova. Allunga ancora il Sassuolo al 65’ con Cantore che di destro trova l’angolino. Arriva ora la reazione dell’Empoli che fa tremare le padrone di casa. Al 69’ Bardin accorcia le distanze e al 74’ Cinotti la riapre, ma nonostante qualche brivido nel finale, le neroverdi conquistano ancora i tre punti.