Serie A femminile, Sassuolo - Hellas Verona 4 - 0 | Ancora una goleada per le neroverdi

Ancora una netta vittoria per le neroverdi che, dopo aver rifilato sei gol alla Fiorentina, ha vinto in casa contro il Verona per 4-0. Partono subito forte le ragazze di Piovani che passano in vantaggio al 22’ dopo aver dominato nei primi minuti di gara: a sbloccare il risultato è Clelland che riceve da Bugeja e sorprende Haaland. Al 32’ raddoppiano già le ragazze del Sassuolo con Orsi che sugli sviluppi di un corner riesce a mettere il pallone sotto la traversa con una zampata vincente. Il Verona non trova la forza per reagire e al secondo minuto della ripresa le neroverdi la chiudono con Dubcova che viene servita da Clelland in area e non ha problemi a battere per la terza volta Haaland. Il poker arriva già al 57’ quando Clelland segna una doppietta in tap in su tiro di Bugeja, dopo i quattro gol della settimana scorsa. Il finale di partita è ancora un monologo del Sassuolo che controlla senza problemi e spreca anche qualche occasione per dilagare.